Samsung дронами будет доставлять собственные товары в Ирландии

Samsung дронами будет доставлять собственные товары в Ирландии

24.03.2021 17:56

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung будет предлагать в Ирландии доставку электронных устройств модели Samsung Galaxy дронами.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Samsung в рамках совместного проекта будет сотрудничать с ирландским стартапом Manna, который доставляет товары дронами.

Сначала услуга будет доступна в городе Оранмор, расположенном в 200 км на запад от столицы Дублина. Однако стороны планируют в будущем расширить количество мест, куда дроны смогут доставлять купленные товары.

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Отмечается, что сам дрон может летать на высоте от 50 до 80 метров со скоростью более 60 км в час. Таким образом клиенты с Оранмор смогут получать товары Samsung всего за три минуты.

«Благодаря новой услуге мы охватываем то, что, по нашему мнению, станет будущим розничной торговли», – заявил Эмон Грант, представитель компании Samsung в Ирландии.

Как сообщал ранее Укринформ, американская компания Lockheed Martin представила беспилотник MORFIUS с микроволновым излучателем для противодействия враждебным дронам.

По материалам: Укринформ