Журнал Time продаст с помощью блокчейн-технологии три знаковых обложки

23.03.2021 11:04

Укринформ

Популярный американский журнал Time объявил о продаже трех своих самых знаковых обложек в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT) на платформе SuperRare.

Об этом сообщается на сайте издания, передает Укринформ.

Как отмечается, аукцион уже открыт и продлится до 20:00 24 марта.

Обложки можно приобрести как отдельно каждую, так и все три вместе.

Первый лот – обложка 1966 Is God Dead? («Бог мертв?»). Знакова она тем, что стала первой в истории журнала только с одним текстом. Обложка вызвала большой ажиотаж и дискуссию со стороны читателей, приславших в редакцию более 3 тысяч писем.

Следующий лот выполнен в таком же стиле, что и предыдущий и имеет надпись Is Truth Dead? («Правда мертва?»). Обложка вышла в апреле 2017 года и посвящена первому году президентства Дональда Трампа. «Во что он (Трамп – ред.) на самом деле верит? Считается ли ложью, если он верит в то, что говорит?» – писала тогда редактор издания Нэнси Гиббс.

Третью обложку создали специально для аукциона с надписью Is Fiat Dead? («Фиат мертв?»). Стоит отметить, что фиатные деньги – это тип денег или валюты, ценность которых происходит не от собственной стоимости и гарантии обмена на золото или другую валюту, а от государственного приказа (fiat) использования их в качестве средства платежа.

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Как сообщал Укринформ, ранее аукционный дом Christie's впервые продал на онлайн-торгах цифровое произведение искусства – мозаику Everydays: The First 5000 Days цифрового художника Майка Винкельманна, известного как Beeple – за рекордные $69 346 250.

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«Everydays: The First 5000 Days» была представлена ​​на торгах в виде NFT (non-fungible token, или невзаимозаменяемого токена) – уникальной записи в блокчейне, подтверждающей право владения виртуальным активом.

По материалам: Укринформ