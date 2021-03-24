Более 20 миллионов звезд: создали самый подробный снимок Млечного Пути

Более 20 миллионов звезд: создали самый подробный снимок Млечного Пути

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24.03.2021 12:39

Укринформ

Финский астрофотограф Юкка-Пекка Метсявайнио создал уникальный снимок нашей галактики Млечный путь.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle.

Для создания фотоколлажа невероятной четкости понадобилось 12 лет и 1250 часов съемки.

Отмечается, что фотограф начал работу над проектом еще в 2009 году. В завершение он объединил 234 отдельных снимка в одно изображение шириной 100 тыс. пикселей. Для сравнения: в этой статье фотография Метсявайнио имеет расширение в 1198 пикселей по горизонтали.

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На снимке видно более 20 миллионов звезд и 125 градусов звездного неба от созвездия Телец до созвездия Лебедь.

Все фотографии были сделаны в личной обсерватории Метсявайнио в Оулу.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 7678, которая находится в созвездии Пегас.

Фото: J-P Metsävainio

По материалам: Укринформ