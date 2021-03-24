Bitcoin подорожал после твита Маска о продаже Tesla за криптовалюту
Bitcoin подорожал после твита Маска о продаже Tesla за криптовалюту
24.03.2021 15:12
Укринформ
Стоимость криптовалюты Bitcoin увеличилась в себестоимости после того, как гендиректор Tesla Маск заявил в соцсетях, что компания начала продажу электрических автомобилей в криптовалюте Bitcoin.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Yahoo Finance.
Вскоре после твита Маска стоимость Bitcoin увеличилась на 3% до 55 444 долларов США.
You can now buy a Tesla with Bitcoin
— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021
Всего за последние полгода стоимость самой популярной криптовалюты выросла на более чем 400% благодаря растущей поддержке со стороны частных инвесторов, таких как Tesla.
Отмечается, что в прошлом месяце компания Tesla купила криптовалюту на сумму 1,5 миллиарда долларов США.
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Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире, которая представляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.
Как сообщал Укринформ, основатель и гендиректор Tesla Маск заявил в Твиттере, что компания начала продажу электрических автомобилей в криптовалюте Bitcoin.
По материалам: Укринформ