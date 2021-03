Bitcoin подорожал после твита Маска о продаже Tesla за криптовалюту

Стоимость криптовалюты Bitcoin увеличилась в себестоимости после того, как гендиректор Tesla Маск заявил в соцсетях, что компания начала продажу электрических автомобилей в криптовалюте Bitcoin.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yahoo Finance.

Вскоре после твита Маска стоимость Bitcoin увеличилась на 3% до 55 444 долларов США.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Всего за последние полгода стоимость самой популярной криптовалюты выросла на более чем 400% благодаря растущей поддержке со стороны частных инвесторов, таких как Tesla.

Отмечается, что в прошлом месяце компания Tesla купила криптовалюту на сумму 1,5 миллиарда долларов США.

Bitcoin – самая популярная криптовалюта в мире, которая представляет наибольшую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет наиболее развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.

