В Украине впервые проходит Европейская неделя цифровой грамотности

22.03.2021 19:57

Укринформ

В Украине стартует Европейская неделя цифровой грамотности, цель которой повысить уровень осведомленности о цифровом образовании.

Об этом сообщает вицепремьер – министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Фейсбуке, передает Укринформ.

"В 2021 году All Digital Week впервые проводится в Украине на государственном уровне вместе с партнерами и оргкомитетом", – отметил вицепремьер-министр.

Он сообщил, что 53% украинцев не имеют базового уровня цифровых навыков. Поэтому Минцифры внедряет комплексную национальную политику развития цифровой компетентности граждан. В 2019 году цифровая грамотность впервые официально стала приоритетом государства с проектом "Дія.Цифрова освіта". Одна из основных целей Минцифры – научить 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года.

С этой целью в феврале 2020 г. Минцифры запустило национальную онлайн-платформу "Дія. Цифрова освіта".

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"Мы разработали инновационный формат обучения цифровым навыкам – образовательные сериалы. За год команда Минцифры создала 50+ образовательных курсов, запустила первый национальный тест на цифровую грамотность « Цифрограм ». Платформу "Дія.Цифрова освіта" посетили почти 2 млн украинцев, из них почти 500 000 зарегистрировались на обучение. Построена сеть из 2000 офлайн-хабов цифрового образования по всей Украине. Еще 4000 хабов в процессе присоединения к сети ", – сообщил Федоров.

По материалам: Укринформ