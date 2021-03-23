Rocket Lab запустила на орбиту еще семь спутников
Rocket Lab запустила на орбиту еще семь спутников
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23.03.2021 12:00
Укринформ
Американская компания Rocket Lab запустила на орбиту ракету-носитель Electron, на борту которой были семь спутников.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.
Запуск 18-метровой ракеты-носителя с космодрома в Новой Зеландии состоялся во вторник в 00:30 по киевскому времени.
Некоторые спутники принадлежат частным компаниям, но на борту были и спутники от Университета Нового Южного Уэльса в Канберре (Австралия) и Космических сил США.
Всего компания уже вывела на орбиту 104 спутника.
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Как сообщал Укринформ, американская компания Rocket Lab разработает ракету Neutron, которая будет конкурировать с ракетой Falcon 9 компании SpaceX.
Фото: Rocket Lab
По материалам: Укринформ