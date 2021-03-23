Rocket Lab запустила на орбиту еще семь спутников

Rocket Lab запустила на орбиту еще семь спутников

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23.03.2021 12:00

Укринформ

Американская компания Rocket Lab запустила на орбиту ракету-носитель Electron, на борту которой были семь спутников.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.

Запуск 18-метровой ракеты-носителя с космодрома в Новой Зеландии состоялся во вторник в 00:30 по киевскому времени.

Некоторые спутники принадлежат частным компаниям, но на борту были и спутники от Университета Нового Южного Уэльса в Канберре (Австралия) и Космических сил США.

Всего компания уже вывела на орбиту 104 спутника.

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Как сообщал Укринформ, американская компания Rocket Lab разработает ракету Neutron, которая будет конкурировать с ракетой Falcon 9 компании SpaceX.

Фото: Rocket Lab

По материалам: Укринформ