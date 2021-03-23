Маск планирует, что его ракеты сядут на Марсе до 2030 года

Маск планирует, что его ракеты сядут на Марсе до 2030 года

23.03.2021 12:29

Укринформ

Компания Илона Маска SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Илона Маска.

В феврале эта частная космическая компания собрала около 850 миллионов долларов собственного капитала, и планирует развивать проект, несмотря на то, что прототип ее ракеты Starship взорвался при попытке посадки после испытательного запуска.

Также Илон Маск заявил, что намерен «свозить» японского миллиардера Юсаку Маезаву к Луне на Starship в 2023 году.

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Как сообщал ранее Укринформ, основатель SpaceX Илон Маск опубликовал фотографию с испытательного полигона в Бока-Чика, впервые показав прототип Super Heavy — BN1.

First Super Heavy Booster pic.twitter.com/0K5QPsEbbt

— Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2021

Компания почти завершила сбор первого демонстратора сверхтяжелого ускорителя для корабля Starship. Вскоре должны состояться его наземные испытания.

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Как известно, компания SpaceX впервые провела успешное испытание трех двигателей Raptor прототипа космического корабля Starship SN10 «статическим огнем», включив их на несколько секунд. Предыдущие запуски прототипов SN8 и SN9 состоялись в декабре 2020 года и 2 февраля этого года. Оба полета прошли хорошо, но при посадке SN8 и SN9 сильно ударились о посадочные площадки и взорвались. Такие полеты являются важной частью пути развития Starship, который SpaceX рассматривает как средство, которое сделает колонизацию Марса экономически целесообразной.

По материалам: Укринформ