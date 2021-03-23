Технологии

Японский стартап запустил спутник для уборки космического мусора

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Японский стартап запустил спутник для уборки космического мусора

Японский стартап запустил спутник для уборки космического мусора

23.03.2021 16:13

Укринформ

Японская компания-стартап Astroscale запустила спутник для испытания технологии по удалению мусора из космоса.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Представители Astroscale говорят, что их спутник по сбору мусора использует специальный магнит для захвата обломков. После этого спутник вместе с обломками сгорает при входе в слои атмосферы.

В ходе испытательной миссии спутник сначала выпустит мусор в космос, а потом соберет его. Планируется также провести испытание технологии по определению мест скопления мусора.

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Компания заявляет, что стала первой частной компанией, продемонстрировавшей подобную технологию по сбору мусора в космосе. Она планирует использовать ее в коммерческих целях.

Космический мусор – растущая проблема, так как брошенные спутники и части ракет остаются на орбите, создавая угрозу столкновения.

По некоторым данным, более 20 тыс. подобных обломков вращаются вокруг Земли. Это серьезная проблема, так как обломки представляют опасность для будущих космических полетов.

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Представители компании в Токио сообщили, что в понедельник российский космический корабль "Союз", запущенный с космодрома в Казахстане, вывел на орбиту испытательный спутник и что его полет проходит нормально.

Как сообщалось, ракета "Союз-2.1.а" с южнокорейским спутником CAS500-1 и 37 спутниками из 18 стран стартовала с космодрома "Байконур".

По материалам: Укринформ

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