Honor представила новый смартфон и бюджетный планшет

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23.03.2021 15:34

Укринформ

Китайская компания Honor представила новый смартфон Honor V40 Lite и планшет Honor Tab 7.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.

В смартфоне Honor V40 Lite установлен 16,7-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления в 90 Гц.

Фронтальная камера имеет 32 Мп, а основной объектив, который находится на обратной стороне устройства, 64 Мп. Также гаджет имеет процессор MediaTek Dimensity 800U и батарею с мощностью в 3800 мегаампер в час.

Операционная память смартфона, работающего на Android 10 равна 8Гб, а внутренняя – на выбор клиента – между 128 и 256 Гб.

Honor V40 Lite доступен в трех цветах (белый, светло-голубой и черный). Стоимость базовой модели составляет 460 долларов. Первые продажи начнутся в Китае уже 26 марта.

Бюджетный 25,7-сантиметровый планшет также имеет резолюцию FHD+. При этом разрешение селфикамеры устройства составляет 5 Мп. Операционная память равна 4 Гб, а внутренняя – 64 или 128 Гб.

Всередине установлены процессор Magic UI 4.0 и батарея с мощностью в 5100 мегаампер в час. Устройство также работает на Android 10. Стоимость базовой модели составляет 215 долларов США.

Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Samsung представила новую линейку мониторов с высоким разрешением.

Фото: gsmarena.com

По материалам: Укринформ