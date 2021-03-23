Google исправил проблему сбоев приложений для Android
Google исправил проблему сбоев приложений для Android
23.03.2021 19:12
Укринформ
Google исправил проблему, из-за которой у пользователей Android «вылетали» приложения.
Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.
Проблема возникла из-за системного компонента Android System WebView, который позволяет приложениям Android отображать веб-контент. Из-за сбоя происходило прекращение работы программ. В Google уже исправили эту ошибку, обновления Android System WebView и Google Chrome доступны в Google Play.
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Проблемы с приложениями возникли в понедельник и длились примерно семь часов. В качестве временных мер решения проблемы владельцам смартфонов Android предлагали пользоваться дескопными версиями приложений, а также удалить последнее обновление WebView.
По материалам: Укринформ