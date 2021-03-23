Clubhouse хотят запустить на Android и отменить доступ по спецприглашениям

Clubhouse хотят запустить на Android и отменить доступ по спецприглашениям

23.03.2021 15:37

Укринформ

Соцсеть Clubhouse станет доступной для устройств на операционной системе Android.

Как передает Укринформ, об этом сказал один из создателей соцсети Пол Дэвисон, сообщает TechCrunch.

По его словам, компания «очень упорно работала», чтобы приложение появилось на Android, но для этого понадобится «несколько месяцев». Это означает, что его выхода следует ожидать не ранее конца весны или начала лета.

Кроме того, Дэвисон пообещал некоторые изменения в сервисе. Сейчас общая лента в основном наполнена комнатами из других стран и часто на чужом для пользователя языке. Это планируют исправить, поработав над локализацией.

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Также разработчики должны улучшить настройки push-сообщений, запустить дополнительные функции персонализации и рекомендации комнат.

Еще одним важным обновлением будет отмена специальных приглашений для доступа в приложение.

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Как сообщал Укринформ, аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Она завоевала популярность среди «элиты Кремниевой долины» как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению.

После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать различные комнаты и общаться там исключительно голосом.

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В соцсети уже зарегистрировались десятки знаменитостей – Марк Цукерберг, Маск, Джаред Лето, Дрейк и другие.

По материалам: Укринформ