Технологии

Toshiba заявляет о прорыве в переработке углекислого газа

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Toshiba заявляет о прорыве в переработке углекислого газа

Toshiba заявляет о прорыве в переработке углекислого газа

22.03.2021 06:29

Укринформ

Японская компания Toshiba утверждает, что разработала устройство, обладающее самой высокой в мире скоростью переработки углекислого газа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

Отмечается, что разработка от Toshiba путем электрохимических реакций преобразует двуокись углерода в монооксид углерода – а уже он может служить сырьем для такой продукции как авиационное топливо.

Toshiba заявляет о прорыве в переработке углекислого газа

«Старший исследователь компании Toshiba Китагава Рета рассказал, что эта технология в сочетании с энергетикой возобновляемых источников станет ключом к достижению углеродной нейтральности», – говорится в сообщении.

Читайте также: Ученые превратили углекислый газ в реактивное топливо

По данным NHK, на данный момент устройство может перерабатывать одну тонну двуокиси углерода за год. Однако создатели планируют создать более крупные модели, способные резко сократить выбросы на промышленных и других объектах.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Синоптики дали неожиданный прогноз погоды на неделю в Украине

45 минут ago

Крупный швейцарский банк пострадал из-за непорядочности партнера по финтеху

1 час ago

Аутсайдер чемпионата Украины нанес поражение “Шахтеру”

2 часа ago

Россия атаковала больницу и лагеря беженцев в Сирии, есть жертвы (видео)

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button