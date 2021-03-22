Toshiba заявляет о прорыве в переработке углекислого газа
Toshiba заявляет о прорыве в переработке углекислого газа
22.03.2021 06:29
Укринформ
Японская компания Toshiba утверждает, что разработала устройство, обладающее самой высокой в мире скоростью переработки углекислого газа.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.
Отмечается, что разработка от Toshiba путем электрохимических реакций преобразует двуокись углерода в монооксид углерода – а уже он может служить сырьем для такой продукции как авиационное топливо.
«Старший исследователь компании Toshiba Китагава Рета рассказал, что эта технология в сочетании с энергетикой возобновляемых источников станет ключом к достижению углеродной нейтральности», – говорится в сообщении.
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По данным NHK, на данный момент устройство может перерабатывать одну тонну двуокиси углерода за год. Однако создатели планируют создать более крупные модели, способные резко сократить выбросы на промышленных и других объектах.
По материалам: Укринформ