Toshiba заявляет о прорыве в переработке углекислого газа

Toshiba заявляет о прорыве в переработке углекислого газа

22.03.2021 06:29

Укринформ

Японская компания Toshiba утверждает, что разработала устройство, обладающее самой высокой в мире скоростью переработки углекислого газа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

Отмечается, что разработка от Toshiba путем электрохимических реакций преобразует двуокись углерода в монооксид углерода – а уже он может служить сырьем для такой продукции как авиационное топливо.

«Старший исследователь компании Toshiba Китагава Рета рассказал, что эта технология в сочетании с энергетикой возобновляемых источников станет ключом к достижению углеродной нейтральности», – говорится в сообщении.

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По данным NHK, на данный момент устройство может перерабатывать одну тонну двуокиси углерода за год. Однако создатели планируют создать более крупные модели, способные резко сократить выбросы на промышленных и других объектах.

По материалам: Укринформ