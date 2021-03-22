Samsung представил новую линейку мониторов, которые передают более миллиарда цветов

Samsung представил новую линейку мониторов, которые передают более миллиарда цветов

Фото

22.03.2021 11:46

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung представила новую линейку мониторов с высоким разрешением.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Всего 12 мониторов распределены по трем сериям S8, S7 и S6. Все они предлагают более 1 миллиарда цветов, поддерживают формат HDR 10 и имеют широкие углы обзора в 178 градусов.

Читайте также: Не боится высоты и глубины: Samsung представил «бронированный» смартфон

В Южной Корее 10 моделей доступны по цене от 400 долларов США.

Отмечается, что флагманская модель серии S8 доступна в двух вариантах – 68,6 см и 81,3 см. Мониторы будут иметь сверхвысокое разрешение (UHD). Скорость передачи данных через порт USB-C составляет 10 гигабит в секунду.

По данным Samsung, серия S7 также доступна в 68,6 см и 81,3 см с UHD.

В то же время, серия мониторов S6 доступна в четырех вариантах, а именно, в 61 см, 68,6 см, 81,3 см и 86,4 см. Дисплеи будут иметь разрешение Quad High Definition (5120 × 1440 пикселей).

Отмечается, что все мониторы также имеют специальный режим уменьшения излучения синего света для сохранения глаз пользователей.

Как сообщал Укринформ, компания Apple в апреле планирует представить новые iPad на фоне растущего спроса на планшеты во время пандемии.

Фото: en.yna.co.kr

По материалам: Укринформ