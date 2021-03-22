Технологии
Первую публикацию в Твиттере продали за $2,9 миллиона
Первую публикацию в Твиттере продали за $2,9 миллиона
22.03.2021 20:49
Укринформ
Основатель Твиттер Джек Дорси продал первую публикацию в этой социальной сети за 2,915,835.47 млн долларов.
Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте онлайн-аукциона Valuables.
Первая публикация в социальной сети Твиттер была короткой – "just setting up my twttr" (Просто настраиваю свой твиттер – ред.)
just setting up my twttr
— jack (@jack) March 21, 2006
Первый твит купил генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави.
По материалам: Укринформ