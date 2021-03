Первую публикацию в Твиттере продали за $2,9 миллиона

22.03.2021 20:49

Укринформ

Основатель Твиттер Джек Дорси продал первую публикацию в этой социальной сети за 2,915,835.47 млн долларов.

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте онлайн-аукциона Valuables.

Первая публикация в социальной сети Твиттер была короткой – "just setting up my twttr" (Просто настраиваю свой твиттер – ред.)

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006

Первый твит купил генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави.

