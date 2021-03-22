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Первую публикацию в Твиттере продали за $2,9 миллиона

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Первую публикацию в Твиттере продали за $2,9 миллиона

Первую публикацию в Твиттере продали за $2,9 миллиона

22.03.2021 20:49

Укринформ

Основатель Твиттер Джек Дорси продал первую публикацию в этой социальной сети за 2,915,835.47 млн долларов.

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте онлайн-аукциона Valuables. 

Первая публикация в социальной сети Твиттер была короткой – "just setting up my twttr" (Просто настраиваю свой твиттер – ред.)

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006

Первый твит купил генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави.

По материалам: Укринформ

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