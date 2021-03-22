Hubble показал спиральную галактику в созвездии Пегаса

Фото

22.03.2021 11:53

Укринформ

Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 7678, которая находится в созвездии Пегас.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Сама же галактика, которая была впервые обнаружена в 1784 году немецко-британским астрономом Уильямом Гешелем, расположена в около 164 млн световых лет от Земли. Ее диаметр составляет 115 тыс. световых лет.

По размеру она очень похожа на нашу галактику Млечный Путь, диаметр которой составляет 100 тыс. световых лет.

Отмечается, что NGC 7678 входит в так называемый Атлас пекулярных галактик, который был создан американским астрономом Хэлтоном Арпом. В этом списке галактика обозначается как Arp 28, а ее особенностью считается наличие «одного тяжелого рукава».

Читайте также: Hubble показал галактику в созвездии Жирафа

Пекулярная галактика (от англ. Peculiar – необычная) – галактика с особенностями, которые не дают оснований отнести ее к выделенным морфологическим классам.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) показал, как меняются времена года на планете Сатурн.

Фото: esahubble.org

По материалам: Укринформ