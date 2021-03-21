В США представили микроволновый беспилотник, чтобы «отпугивать» вражеские дроны

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В США представили микроволновый беспилотник, чтобы «отпугивать» вражеские дроны

21.03.2021 15:25

Укринформ

Американская компания Lockheed Martin представила беспилотник MORFIUS с микроволновым излучателем для противодействия вражеским дронам.

Как передаёт Укринформ, об этом сообщает Breaking Defense.

Аппарат был презентован на конференции AUSA Global Force Next, посвященной модернизации армии США.

Он весит около 13,6 кг, для запуска используют трубную установку диаметром чуть более 15 сантиметров.

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Аппарат создали для противодействия атакам беспилотников с помощью микроволнового излучателя, который может выключать дроны на большой территории.

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По словам представителя компании Брейна Данна, представлять угрозу могут целые "рои" вражеских дронов, поскольку производство беспилотников, как в гражданской, так и военной областях, стремительно развивается.

По материалам: Укринформ