Маск отрицает, что электрокары Tesla используются для шпионажа в Китае

Маск отрицает, что электрокары Tesla используются для шпионажа в Китае

21.03.2021 16:12

Укринформ

Генеральный директор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что его фирма была бы «закрыта», если бы ее автомобили использовались для шпионажа за Китаем.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.

«Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где-либо еще, нас бы закрыли», – заявил Макс.

Он сказал, что шпионаж за иностранным правительством принес бы компании «чрезвычайно негативные последствия».

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Комментарии Маска последовали в ответ на сообщения о том, что китайские военные запретили использование автомобилей Tesla на своих объектах. Военные выразили обеспокоенность по поводу данных, которые могли собирать камеры, установленные на автомобили.

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Китай является крупнейшим рынком Tesla после США, на него в 2020 году пришлось около четверти мировых продаж компании.

По материалам: Укринформ