Илон Маск показал прототип корабля Super Heavy с испытательного полигона

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20.03.2021 18:35

Укринформ

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал фотографию с испытательного полигона в Бока-Чика, впервые показав прототип Super Heavy — BN1.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Твиттере.

First Super Heavy Booster pic.twitter.com/0K5QPsEbbt

— Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2021

Компания почти завершила сборку первого демонстратора сверхтяжелого ускорителя для корабля Starship. Вскоре должны состояться его наземные тесты.

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Как сообщал Укринформ, компания SpaceX впервые провела успешное испытание трех двигателей Raptor прототипа космического корабля Starship SN10 «статическим огнем», включив их на несколько секунд.

Отмечается, что предыдущие запуски прототипов SN8 и SN9 состоялись в декабре 2020 года и 2 февраля этого года.

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Оба полета прошли хорошо, но при посадке SN8 и SN9 сильно ударились о посадочные площадки и взорвались.

Такие полеты являются важной частью пути развития Starship, который SpaceX рассматривает как средство, которое сделает колонизацию Марса экономически целесообразной.

Система Starship будет состоять из двух полностью повторно используемых частей: космического корабля высотой 50 м под названием Starship и ракеты, известной как Super Heavy.

По материалам: Укринформ