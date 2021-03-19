В работе Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой
19.03.2021 20:33
Укринформ
Три приложения, принадлежащие компании Facebook и использующие общую технологию – Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger – в эту пятницу перестали работать по всему миру.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Independent.
Пользователи этих приложений увидели предупреждение об ошибке, когда их открывали, а также были лишены возможности получать и отправлять сообщения.
На официальном сайте Facebook, отслеживающем технические проблемы, отметили, что платформа «здорова» и никаких сбоев не замечено.
Instagram и WhatsApp не имеют собственных страниц, отслеживающих состояние сервера, хотя в официальном аккаунте Instagram время от времени публикуется сообщение о значительных сбоях.
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Более половины пользователей Instagram, сообщивших о неполадках, столкнулись с проблемами с загрузкой приложения. Другие же не смогли войти в своеи учетные записи и загрузить веб-версию приложения. За несколько минут об этом сообщили около 15 тысяч человек.
Стоит заметить, что компания Facebook за последние годы сталкивалась с несколькими серьезными сбоями. И в связи с тем, что Facebook, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в настоящее время тесно взаимосвязаны, такие сбои становятся все более масштабными – проблемы в одной платформе автоматически влияют на другие.
Расследование ситуации продолжается.
По материалам: Укринформ