В работе Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

19.03.2021 20:33

Укринформ

Три приложения, принадлежащие компании Facebook и использующие общую технологию – Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger – в эту пятницу перестали работать по всему миру.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Independent.

Пользователи этих приложений увидели предупреждение об ошибке, когда их открывали, а также были лишены возможности получать и отправлять сообщения.

На официальном сайте Facebook, отслеживающем технические проблемы, отметили, что платформа «здорова» и никаких сбоев не замечено.

Instagram и WhatsApp не имеют собственных страниц, отслеживающих состояние сервера, хотя в официальном аккаунте Instagram время от времени публикуется сообщение о значительных сбоях.

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Более половины пользователей Instagram, сообщивших о неполадках, столкнулись с проблемами с загрузкой приложения. Другие же не смогли войти в своеи учетные записи и загрузить веб-версию приложения. За несколько минут об этом сообщили около 15 тысяч человек.

Стоит заметить, что компания Facebook за последние годы сталкивалась с несколькими серьезными сбоями. И в связи с тем, что Facebook, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в настоящее время тесно взаимосвязаны, такие сбои становятся все более масштабными – проблемы в одной платформе автоматически влияют на другие.

Расследование ситуации продолжается.

По материалам: Укринформ