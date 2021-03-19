Стартаперы с помощью криптоактивов привлекли в Украину $ 171 миллион инвестиций

Исследование

19.03.2021 16:23

Укринформ

Инициативы по сбору средств с помощью криптоактивов помогли молодым украинским компаниям привлечь в Украину 171 миллион долларов инвестиций.

Об этом во время презентации исследования криптостартапов рассказала в Фейсбуке почетный член (ex-CEO) общественного союза «Украинская ассоциация венчурного и частного капитала» Ольга Афанасьева, передает Укринформ.

"Компаниями, которые работают в различных технических секторах, в государство был привлечен 171 миллион долларов. Это не только значительный прогресс, но и свидетельство о том, что украинцы научились пользоваться различными инструментами, чтобы сохранить собственные средства или приумножить их", – сказала Афанасьева.

По ее словам, больше всего средств с помощью ICO было привлечено стартапами Neuromation (около 50 млн долл.), Rentberry (30 млн долл.) и Remme (20 млн долл.).

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«Украинские компании привлекают средства из-за рубежа, и это положительная тенденция. Такие криптопроекты могут придать весомый толчок экономике страны, а роль украинских криптосообществ заключается в привлечении внимания частных инвесторов и государственных учреждений к необходимости содействовать деловому климату, в котором работаюти эти проекты», – подытожила эксперт.

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Как сообщал Укринформ, котировки криптовалюты Bitcoin 9 марта 2021 года возобновили свой рост и ее капитализация второй раз в истории пересекла отметку в триллион долларов.

По материалам: Укринформ