Volkswagen построит в Европе сеть заводов по производству аккумуляторных батарей

15.03.2021 20:53

Укринформ

Крупнейшей в Европе автоконцерн Volkswagen планирует в ближайшие годы построить на континенте сеть заводов по производству аккумуляторных батарей.

Об этом немецкий автопроизводитель сообщил 15 марта на презентации, передает Укринформ.

Всего планируется создать 6 заводов, один из которых, в Зальцгиттере (земля Нижняя Саксония), уже находится в стадии строительства. Второй завод будет построен в Швеции (в партнерстве с компанией Northvolt). Рассматривается возможность налаживания производства в Испании вместе с Seat, остальные пока под вопросом, не исключен еще один конвейер в Германии.

Цель – независимость от поставщиков. Согласно проекту, «гигафабрика» сможет к 2030 году начать производство аккумуляторных элементов общей мощностью 240 гигаватт-часов в год.

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Как сообщалось, американский бизнесмен Илон Маск строит возле Берлина свою «гигафабрику» по производству для европейского рынка электромобилей Tesla и аккумуляторов. Согласно анонсам, это будет крупнейший в мире завод по производству электроэлементов для авто.

VW, который оказался в 2015 году в центре глобального дизельного скандала, сейчас демонстрирует свои планы по переходу на более экологичные виды машин.

Фото: DPA

По материалам: Укринформ