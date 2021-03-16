Nokia сократит до 10 тысяч рабочих мест в течение двух лет

Nokia сократит до 10 тысяч рабочих мест в течение двух лет

16.03.2021 11:51

Укринформ

Компания Nokia планирует сократить от 5 000 до 10 000 рабочих мест в течение двух следующих лет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle.

Окончательное число подпадающих под сокращение работников зависит от развития рынка в ближайшие два года. К концу 2023 года компания хочет добиться экономии в размере 600 миллионов евро.

В Nokia в настоящее время работает 90 000 человек.

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«Решения, которые могут повлиять на наших сотрудников, не принимаются без весомых оснований. Обеспечение правильных навыков и компетенций – необходимый шаг для достижения долгосрочной устойчивой работы. Для меня важно, чтобы наши сотрудники получали поддержку, в которой они нуждаются в этом процессе», – отмечает исполнительный директор Пекка Лундмарк.

Как сообщал Укринформ, европейский авиастроительный концерн Airbus SE значительно сокращает объемы производства, что означает увольнение миллионов работников.

По материалам: Укринформ