Технологии

Nokia сократит до 10 тысяч рабочих мест в течение двух лет

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Nokia сократит до 10 тысяч рабочих мест в течение двух лет

Nokia сократит до 10 тысяч рабочих мест в течение двух лет

16.03.2021 11:51

Укринформ

Компания Nokia планирует сократить от 5 000 до 10 000 рабочих мест в течение двух следующих лет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle.

Окончательное число подпадающих под сокращение работников зависит от развития рынка в ближайшие два года. К концу 2023 года компания хочет добиться экономии в размере 600 миллионов евро.

В Nokia в настоящее время работает 90 000 человек.

Читайте также: NASA объединяется с Nokia для запуска 4G на Луне

«Решения, которые могут повлиять на наших сотрудников, не принимаются без весомых оснований. Обеспечение правильных навыков и компетенций – необходимый шаг для достижения долгосрочной устойчивой работы. Для меня важно, чтобы наши сотрудники получали поддержку, в которой они нуждаются в этом процессе», – отмечает исполнительный директор Пекка Лундмарк.

Как сообщал Укринформ, европейский авиастроительный концерн Airbus SE значительно сокращает объемы производства, что означает увольнение миллионов работников.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Курс доллара и евро во вторник: ждать ли обвала курса в ближайшее время

1 час ago

Февраль 2021 года признан самым холодным на планете за 7 лет

1 час ago

Состоялся перенос: Украина примет матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии

2 часа ago

Гармаш: Мы должны относиться к «Минску» как к инструменту влияния

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button