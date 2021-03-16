Microsoft может получить $150 миллионов из «плана спасения Америки» – СМИ

Microsoft может получить $150 миллионов из «плана спасения Америки» – СМИ

16.03.2021 05:45

Укринформ

Правительство США планирует выделить Microsoft более $150 млн – это около 25% от всей помощи на кибербезопасность, предусмотренной «планом спасения» в объеме $1,9 трлн.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает Укринформ.

«Корпорация Microsoft получит почти четверть средств COVID-помощи, предназначенных для сферы кибербезопасности в Соединенных Штатах. Это уже разозлило отдельных законодателей, которые выступают против большего финансирования компании, чье программное обеспечение недавно стало основой для двух масштабных хакерских взломов», – отмечается в сообщении.

При этом напоминается, что одну из атак хакеров, проведенную в декабре прошлого года с использованием программного обеспечения Microsoft, связывают с Россией. Тогда были поражены почтовые серверы американских министерств юстиции, торговли и финансов.

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Источники сообщили, что $150 млн планируется выделить на «безопасную облачную платформу».

В связи с этим приводится, в частности, высказывание сенатора от штата Орегон Рона Вайдена: «Правительство не должно вознаграждать новыми крупными контрактами компанию, которая продавала ему ненадежное программное обеспечение».

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Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе Конгресс США утвердил законопроект о выделении $1,9 триллиона на стимулирование экономики и бизнеса в стране в условиях пандемии COVID-19, инициированный президентом Байденом. Глава Белого дома подписал закон в прошлый четверг. В документ включены, в том числе $650 млн на усиление инфраструктуры в сфере кибербезопасности США.

По материалам: Укринформ