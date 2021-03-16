Мессенджер Signal перестал работать в Китае

16.03.2021 11:16

Укринформ

Приложение шифрованных сообщений Signal больше не работает в Китае без использования виртуальной частной сети (VPN).

Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.

Отмечается, что приложение уже было недоступно в сторонних магазинах Android в Китае, где сервисы Google в основном заблокированы. Программа прекращала работу в Китае без VPN без всякой причины и до этого, а затем снова возобновляла работу.

Рост количества загрузок Signal во всем мире начался после 6 января, когда WhatsApp обновил свои условия конфиденциальности и оставил за собой право обмениваться данными пользователей, включительно с местонахождением и номером телефона, с Facebook и такими подразделениями, как Instagram и Messenger.

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По данным компании Sensor Tower, Signal загрузили около 510 000 раз на iOS в Китае, а также 100 миллионов раз в App Store и Google Play в целом.

Фото: Primakov/Shutterstock.com

По материалам: Укринформ