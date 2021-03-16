Маск записал трек о блокчейн-технологиях
Маск записал трек о блокчейн-технологиях
Видео
16.03.2021 11:01
Укринформ
Основатель компании Tesla и SpаceX Маск записал песню о невзаимозаменяемых токенах (NFT) и планирует ее продать в виде NFT.
Об этом он сообщил в Твиттере, передает Укринформ.
«Я продаю эту песню о NFT в виде NFT», – написал Маск.
Продолжительность трека в стиле техно составляет 2 минуты 20 секунд.
Отмечается, что в тексте песни часто упоминаются слова «NFT» и «компьютер».
I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx
— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021
Невзаимозаменяемые токены (NFT) – это особый тип криптовалюты, отличающийся от большинства криптовалют, как Zcash и многих сетевых или служебных токенов, которые по своим источником являются взаимозаменяемыми. Представляет собой активы, которые существуют только в собственных криптосистемах.
Как сообщал Укринформ, группа коллекционеров искусства сожгла картину британского художника Бэнкси и решила ее продать с помощью блокчейн-технологии, известной как невзаимозаменяемый токен (NFT).
По материалам: Укринформ