Китайский телескоп сделал снимок солнечной короны

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15.03.2021 19:58

Укринформ

Ученые из Китайской академии наук благодаря коронографу смогли сделать фотографию солнечной короны.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Xinhua.

Само устройство с 50-миллиметровым калибром расположено на 4 800-метровой горе в провинции Сычуань, на юго-западе Китая.

«До изобретения коронографа ученые могли наблюдать верхние слои Солнца лишь во время ежегодного полного солнечного затмения, когда тень Луны прикрывает яркие центральные слои Солнца и позволяет появиться его более тусклой короне», – отметил руководитель проекта Лин Хун.

Он добавил, что коронограф имитирует это природное явление с помощью круговой маски, которая находится внутри телескопа и блокирует яркий свет Солнца.

Отмечается, что исследователи смогли 27 февраля этого года сделать несколько фотографий. Однако сейчас ученые обнародовали только одну из них.

Ученые планируют установить коронограф на воздушном шаре, который может подняться на высоту от 20 до 100 км от Земли для наблюдения и изучения структуры магнитного поля и распределения плазмы в солнечной короне в августе и сентябре этого года.

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Как сообщал Укринформ, международная группа астрономов обнаружила шестую планету вокруг звезды K2-138, которая находится в созвездии Водолея.

Фото: xinhua

По материалам: Укринформ