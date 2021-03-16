Япония испытывает приложение для хранения результатов COVID-тестов путешественников

15.03.2021 19:05

Укринформ

Власти Японии тестируют приложение для хранения результатов тестов на коронавирус (COVID-19), предназначенное для путешественников.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

В системе задействована программа-приложение CommonPass, которая разрабатывается при поддержке Всемирного экономического форума в рамках общемировых усилий.

На прошлой неделе официальные лица провели испытания в токийском аэропорту Ханэда.

У пяти человек взяли на анализ образцы слюны в центре ПЦР-тестирования. Эти образцы отправили для проведения анализа на один из объектов неподалеку. Примерно два часа спустя участникам на смартфоны пришло уведомление об отрицательном результате теста.

Благодаря привязке данных к приложению, пользователи получают возможность демонстрировать свои результаты тестов при помощи QR-кода, который выступает в качестве справки, принимаемой по всему миру.

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Отмечается, что путешественники, отправляющиеся в заграничные поездки, в будущем, возможно, смогут распоряжаться результатами своих тестов на коронавирус при помощи смартфона.

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Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 15 марта зафиксировали 120 417 174 случая заражения коронавирусом. В частности, зафиксировано 2 665 249 летальных случаев, выздоровели 96 965 093 человека.

По материалам: Укринформ