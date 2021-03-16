Apple запатентовала «умное кольцо»

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15.03.2021 15:30

Укринформ

Американская компания Apple подала патентную заявку относительно проекта «умное кольцо», которое можно будет использовать с приложениями дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR) и смешанной реальности (MR).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Patently Apple.

Компания еще в 2014 году начала свой проект относительно смарт-кольца. Уже в 2015 году Apple подала свою первую заявку на связанный патент.

Однако согласно новой заявке на патент, компания рассматривает использование другого метода системы ввода жестов на основе датчика SMI. «Смарт»-кольца могут быть использованы как отдельно, так и в парах, с Apple Pencil или без него для приложений AR, VR и MR.

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Отмечается, что в приложениях дополненной реальности, виртуальной реальности и смешанной реальности может быть полезным отслеживать движения пальцев пользователя и/или идентифицировать его жесты.

Датчик SMI может использоваться для оптического измерения относительного движения между датчиком и целью с субволновым разрешением.

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Как сообщал Укринформ, американская компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, представила свои первые «умные» очки Anzu.

По материалам: Укринформ