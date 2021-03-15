Во Львове открыли лабораторию технологии искусственного интеллекта

15.03.2021 19:33

Укринформ

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко открыли образовательно-научную лабораторию Технологий искусственного интеллекта.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что проект создан Комитетом по развитию искусственного интеллекта в Украине при Министерстве цифровой трансформации и Министерстве образования и науки Украины. В ближайшее время такие лаборатории появятся и в других университетах Украины – в Запорожье, Харькове и Одессе.

"Создание еще одной лаборатории технологии искусственного интеллекта в Украине – это важный стратегический шаг, который приближает нас к цифровизации каждой отрасли. Среди основных задач лаборатории – анализ и внедрение новых технологий искусственного интеллекта. Уже сейчас в ней ведутся работы относительно Self Driving Car, анализа поведения человека по данным потоковых видео, машинного и глубокого обучения. Лаборатория будет использовать результаты исследований в сферах медицины, охраны окружающей среды и умных технологий", – рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В целом здесь будут проводить исследования в области АІ – машинного обучения, глубокого обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, умных роботов, виртуальной реальности и др.

А в этом году здесь провели зимнюю школу по информационным технологиям Data Engineering and Security, в рамках которой состоялись тематические заседания по вопросам технологий искусственного интеллекта. В школе приняли участие 580 слушателей и более 70 спикеров. А в июне будет проведена "Летняя школа по технологиям искусственного интеллекта".

Лаборатория будет способствовать развитию новых образовательных программ в области ІТ, в частности High Performance Computing, Software Engineering (направление «Инженерия программного обеспечения систем наук о данных и искусственного интеллекта»). В планах также открытие новой образовательной программы по технологиям искусственного интеллекта.

Кроме того, Минцифра разработала каталог образовательных программ для поступающих университетов с информацией о подготовке специалистов в области искусственного интеллекта. В каталоге – анализ данных, машинное обучение, компьютерное зрение, распознавание образов, обработка естественного языка. Высшие учебные заведения могут найти аналогичные программы, партнеров-работодателей, меценатов и студентов.

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Лаборатория также налаживает сотрудничество с международными компаниями, такими как GlobalLogic и EPAM.

Работу лаборатории координирует проректор по научно-педагогической работе и информатизации, Эксперт программного комитета Европейской комиссии "Информационные и коммуникационные технологии" Horizon 2020 Виталий Кухарский. Научным руководителем лаборатории назначен Роман Шувара, заведующий кафедрой системного проектирования факультета электроники и компьютерных технологий.

По материалам: Укринформ