Технологии

В США представили внедорожник – конкурент Tesla

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В США представили внедорожник - конкурент Tesla

В США представили внедорожник – конкурент Tesla

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15.03.2021 10:32

Укринформ

Американский стартап Alpha Motor представил новый электрический внедорожник Alpha Motor Electric Wolf, который должен стать конкурентом для электрокаров Tesla Илона Маска.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Electrek.

Стоимость одной модели начинается от 36 тыс. долларов США.

В США представили внедорожник - конкурент Tesla

В США представили внедорожник - конкурент Tesla

Отмечается, что электрокар может проехать 443 км без подзарядки. При этом автомобиль разгоняется до 96 км в час за 6,2 секунды.

В США представили внедорожник - конкурент Tesla

В США представили внедорожник - конкурент Tesla

Электрический внедорожник, рассчитанный на двух пассажиров, имеет возможность буксировки прицепа весом до 1360 кг.

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Как сообщал Укринформ, американская компания Jeep представила два новых внедорожника 2022 Jeep Wagoneer и 2022 Grand Wagoneer.

Фото: electrek.co

По материалам: Укринформ

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