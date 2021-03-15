Разговоры без шума: Skype получил новую функцию

15.03.2021 19:23

Укринформ

Американская компания Microsoft начала тестирование новой версии Skype Preview (8.70.76.48) для Windows, в которой появилась функция активного шумоподавления.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GizChina.

Благодаря этой новой функции пользователи смогут слышать только своего собеседника, несмотря на гул во время совещаний.

Также появилась возможность переключаться между несколькими аккаунтами без необходимости ввода паролей каждый раз. Теперь пользователи смогут видеть, кто из участников присутствует во время видеозвонка.

Также в Microsoft уже анонсировали ряд других обновлений, которые должны вскоре появиться для пользователей, а именно: работа Skype в браузерах Chromium и Safari, поиск контактов на основе их номера телефона и блокирование запланированной встречи.

Читайте также: Cтудент из Николаева разработал клавиатуру-перчатку

Как сообщал Укринформ, компания Google представила новую технологию для Android. Пользователи смогут измерить пульс и частоту дыхания с помощью камеры своего гаджета.

По материалам: Укринформ