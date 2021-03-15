Оман вслед за Китаем заблокировал Clubhouse

15.03.2021 12:18

Укринформ

Оман вслед за Китаем заблокировал американскую соцсеть Clubhouse.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что причиной блокирования стало отсутствие надлежащего разрешения и авторизации. «Подобные коммуникационные приложения должны получать разрешение от властей», – сказал представитель Управления по регулированию телекоммуникаций Омана.

В Ассоциации по правам человека в Омане решение властей назвали ограничением свободы слова. «Правительство Омана вторит авторитарной власти Китая и блокирует … Clubhouse, который оманцы использовали для свободного выражения мнений в обход правительственной цензуры», – говорится в заявлении ассоциации.

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В феврале Китай стал первой страной, которая заблокировала Clubhouse.

Как сообщал Укринформ, аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Она завоевала популярность среди «элиты Кремниевой долины» как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению.

После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать различные комнаты и общаться там исключительно голосом.

В соцсети уже зарегистрировались десятки знаменитостей – Марк Цукерберг, Илон Маск, Джаред Лето, Дрейк и другие.

По материалам: Укринформ