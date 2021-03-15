Facebook усиливает борьбу с фейками о COVID-вакцинах

15.03.2021 11:42

Укринформ

Социальная сеть Facebook будет помечать на собственной платформе все посты, в которых обсуждается уровень безопасности прививок вакцинами от коронавируса (COVID-19).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

В компании заявили, что ко всем постам в Facebook и Instagram, в которых обсуждается уровень безопасности прививок вакцинами от коронавируса, будут добавлять пометку. В ее тексте будет указано, что все вакцины проходят длительные тесты по безопасности и эффективности перед их одобрением профильными регуляторами в мире.

Также на территории США появится функция, предоставляющая пользователям информацию, где они смогут сделать прививку от коронавируса.

Отмечается, что фальшивые утверждения и теории заговоров относительно вакцин против коронавируса широко распространяются в социальных сетях еще с начала пандемии в мире.

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Как сообщал Укринформ, глобальный центр взаимодействия Государственного департамента США (GEC), который борется с иностранной пропагандой, определил четыре российских издания, распространяющих фейки о вакцинах от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna. Речь идет об издании News Front, подконтрольном Федеральной службе безопасности РФ, New Eastern Outlook и Oriental Review, которые напрямую контролируются Службой внешней разведки России, а также Rebel Inside, которым руководит Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России.

Фото: rappler.com

По материалам: Укринформ