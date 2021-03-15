Беспилотник с украинским двигателем успешно прошел очередное испытание в Турции

Беспилотник с украинским двигателем успешно прошел очередное испытание в Турции

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14.03.2021 22:38

Укринформ

БПЛА Akıncı турецкой разработки, оборудованный двигателем украинского производства, успешно прошел очередное испытание.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение турецкой авиастроительной компании Baykar в Твиттере.

«Каждый успешно выполненный тест на шаг приближает Akıncı к выполнению задач», – говорится в сообщении.

Уточняется, что проводилось тестирование на идентификацию системы БПЛА Akıncı.

Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor…

Bugün #AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladık.

Başarıyla tamamlanan her test #AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırıyor.

Semalarımızda hür ve özgür…#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/9Xw5iIL7ZN

— BAYKAR (@Baykar_Savunma) March 13, 2021

Как сообщалось, в октябре 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран и президент директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали меморандум. В документе, в частности, были обозначены намерения инициировать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей.

Тогда же глава МОУ Андрей Таран и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение между правительствами двух стран.

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Турецкие беспилотники продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

В 2021 году Украина планирует закупить не менее пяти комплексов Bayraktar TB2. Кроме того, страны будут обмениваться технологиями при совместном производстве беспилотных летательных аппаратов.

По материалам: Укринформ