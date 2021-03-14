В конце марта к Земле приблизится 600-метровый астероид

14.03.2021 11:52

Укринформ

NASA сообщило, что самый большой астероид пройдет ближе всего к Земле 21 марта.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Naked Science.

В ближайшей точке 2001 FO32 будет находиться на расстоянии двух миллионов километров от нашей планеты.

По прогнозам, астероид будет иметь диаметр около 914 метров, а ширину — от 440 до 680 метров. Его название — 2001 FO32 — дань уважения исследовательской программе Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) во время которой астрономы и открыли астероид.

Небесное тело будет проходить мимо Земли в конце марта. Его скорость составит почти 124 тысячи километров в час. Это выше, чем скорость, с которой пролетает большинство астероидов. Причина такого быстрого сближения — необычная орбита этого астрономического объекта. Она наклонена на 39 градусов к плоскости орбиты Земли.

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2001 FO32 приблизится к планете на расстояние около двух миллионов километров. Это в пять раз больше, чем расстояние до Луны. В астрономических масштабах это немного, поэтому 2001 FO32 классифицировали как «потенциально опасный астероид». Однако угрозы его столкновения с Землей нет.

«Встреча» 21 марта предоставит астрономам возможность получить более точное представление о размерах астероида и его альбедо. А также узнать его примерный состав. В частности, изучая спектр света, отраженного от поверхности астероида, астрономы собираются измерить «отпечаток» химии минералов.

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Исследования намерены проводить с помощью 3,2-метрового инфракрасного телескопа, расположенного на вершине гавайского острова Манау-Кеа и инфракрасного спектрографа SpeX. «Сейчас об объекте известно немного, а благодаря его приближению мы можем узнать кое-что новое», — отметил Лэнс Беннер, ученый из Лаборатории реактивного движения NASA.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ