Слабая батарея и полосы на дисплее: пять признаков того, что смартфон скоро «умрет»

Слабая батарея и полосы на дисплее: пять признаков того, что смартфон скоро «умрет»

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14.03.2021 08:55

Укринформ

Эксперты назвали пять признаков скорой смерти смартфона.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ITsider.

«Обычно это происходит медленно, поэтому владелец смартфона может даже не обратить внимания на ухудшение работы гаджета. Однако существуют признаки, говорящие о скором выходе мобильного телефона из строя», – говорится в сообщении.

Изменение рельефа батареи

Если задняя крышка смартфона встала, то устройством лучше не пользоваться. В крайних случаях может произойти возгорание аккумулятора. Гаджет необходимо положить в коробку и отнести в сервисный центр.

Медленный запуск приложений

Если программы медленно загружаются и неожиданно слетают, стоит задуматься о замене устройства. Можно попробовать сбросить смартфон к заводским настройкам. Однако данный способ помогает далеко не всегда.

Появление полос на экране

Данный признак свидетельствует о том, что гаджет необходимо отнести в сервисный центр. Однако, иногда выгоднее купить новый смартфон, чем тратить деньги на ремонт старого.

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Сильный нагрев

Иногда смартфон немного нагревается во время долгого использования. Это нормально. Однако если температура устройства повышается даже в режиме покоя – это плохой признак. Нагреваться может аккумулятор или процессор. В любом случае устройству необходим ремонт.

Быстро разряжается батарея

Данный признак трудно не заметить. Он указывает на проблемы с аккумулятором. В таком случае батарею нужно утилизировать в специальный контейнер. Владелец устройства должен быть готов к покупке нового аккумулятора.

Как сообщал Укринформ, компания Samsung представила новый смартфон Galaxy XCover 5, который может работать в сложных условиях.

По материалам: Укринформ