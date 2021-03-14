Руки роботов снабдили чувствительными «подушечками пальцев»

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14.03.2021 10:41

Укринформ

В Китае продемонстрировали прототип магнитного устройства, способного имитировать чувствительность пальцев человека и снабдить роботов точными тактильными сигналами.

Как передает Укринформ, новое устройство представила команда разработчиков из Китая и США, статья опубликована в журнале Science Robotics.

Снабдить роботов осязанием оказалось куда сложнее, чем зрением и слухом. Между тем именно это чувство позволяет людям ощущать не только форму и вес предметов, но и текстуры.

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Роль чувствительных «подушечек» с папиллярными линиями играет тонкая (около 0,5 миллиметра) и гибкая магнитная пленка. Прикосновения и давление заставляют ее деформироваться, а расположенные глубже датчики регистрируют вызванные этим слабые изменения магнитного поля, цитирует статью Naked Science.

Движение такого «пальца» по неровной поверхности побуждают вибрировать магнитную пленку, вызывая характерные колебания магнитного поля. Для анализа сигналов с датчиков используется нейросеть. Она позволяет определять не только место и силу соприкосновения, но и сдвиговые силы — а значит, ощущать текстуру поверхности, по которой совершается движение, с высоким разрешением.

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Авторы работы продемонстрировали, как роботизированная рука, получая обратную связь от таких магнитных «подушечек пальцев», точно меняет силу своего хвата и стабильно удерживает наполняющуюся водой бутылку с постепенно увеличивающейся массой.

Фото: Marc Levin, University of Washington, Flickr

По материалам: Укринформ