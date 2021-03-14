Покрытие Земли интернетом: SpaceX запустит очередную партию мини-спутников

14.03.2021 11:26

Укринформ

Компания SpaceX сегодня запустит очередную партию мини-спутников.

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении на сайте Space.

SpaceX готовит уже 9-й полет ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink на борту.

Сообщается, что запуск запланирован со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) в 6:01 по времени Восточного побережья США (12:01 по Киеву).

Ракета Falcon 9 выведет на орбиту 60 мини-спутников в рамках проекта спутникового интернета Starlink.

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Как сообщалось, орбитальная группировка SpaceX состоит из 1203 космических аппаратов.

В общем SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч мини-спутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а затем довести их количество до 30 тысяч.

По материалам: Укринформ