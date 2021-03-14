Япония и Австралия запустили проект производства сжиженного водорода

14.03.2021 03:45

Укринформ

Компании из Японии и Австралии запустили пилотную программу по производству и транспортировке сжиженного водорода в качестве источника энергии следующего поколения.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

На церемонии, посвященной старту проекта в австралийском штате Виктория, присутствовали около 70 представителей компаний, участвующих в нем, а также правительств двух стран.

«Компании сообщают, что осуществление проекта продемонстрирует, что водород может быть надежным и недорогим источником энергии», – говорится в публикации.

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Как отмечается, проект предусматривает извлечение водорода из бурого угля с последующим сжижением. В настоящее время соответствующие испытания проводятся на одном из предприятий в Виктории.

По данным NHK, к концу текущего года в рамках проекта будут проведены пробные поставки водорода в Японию.

Фото: NHK

По материалам: Укринформ