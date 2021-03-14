Falcon 9 совершила девятую успешную посадку на беспилотный корабль SpaceX

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14.03.2021 15:18

Укринформ

Американская ракета-носитель Falcon 9, которая стартовала в воскресенье на орбиту с 60 интернет-спутниками проекта Starlink, сделала успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Space.

Ракета Falcon 9 – первая во флоте SpaceX, которая девять раз осуществляла подобный запуск и рекордную посадку.

Многоступенчатая ракета стартовала с площадки 39A в космическом центре Кеннеди NASA во Флориде в 6:01 по тихоокеанскому времени.

Примерно через девять минут ракета вернулась на Землю, чтобы осуществить девятую посадку на беспилотный корабль SpaceX.

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Полет состоялся через несколько дней после последнего запуска компании SpaceX, когда другая ракета Falcon 9 отправилась из соседнего космического стартового комплекса 40 на станции космических сил США, в мысе Канаверал. Обе миссии доставили на орбиту полный комплект из 60 мини-спутников Starlink.

Как сообщалось, компания SpaceX сегодня запустит очередную партию мини-спутников.

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Орбитальная группировка SpaceX состоит из 1203 космических аппаратов.

В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч мини-спутников для покрытия Земли скоростным спутниковым интернетом, а потом довести их количество до 30 тысяч.

фото: Space

По материалам: Укринформ