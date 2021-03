Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

14.03.2021 12:19

Астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу вышли в открытое космическое пространство с борта Международной космической станции с целью осуществления ремонтно-монтажных работ за пределами станции.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NASA в Твиттере.

"В 15:01 сегодня (суббота, 13 марта – ред.) закончился выход в космос, который длился 6 часов и 47 минут. Астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс выполнили задачи по повышению эффективности работы системы охлаждения, подключению кабелей к платформе Bartolomeo и установке нужного оборудования", – говорится в посте.

#ICYMI: At 3:01pm ET, today's 6-hour, 47-minute spacewalk ended. @AstroVicGlover & @Astro_illini completed tasks including venting the early ammonia system, servicing the Bartolomeo platform, installing hardware & routing cables outside the @Space_Station: https://t.co/nuubz3mRMX pic.twitter.com/6krOCbMgk2

— NASA (@NASA) March 13, 2021

