Защитные маски завтрашнего дня: технологии ковидной эпохи

12.03.2021 15:56

Укринформ

В ближайшем будущем в нашу жизнь войдут маски из нано-ткани, способные убивать вирус на месте и удобные для приема пищи

Год назад защитные маски почти мгновенно исчезли из аптек. Они были раскуплены теми, кто быстро сориентировался в ситуации, и теми, кто решил на них заработать. И таки заработали, потому что цены на элементарное противоэпидемическое средство взлетели до небес. Маски миллионами штук вывозились из нашей страны туда, где пандемия уже царила безраздельно… Народ бросился шить их самостоятельно из марли и наволочек, возникли целые артели по их пошиву. В конце концов рынок насытился и долгое время казалось, что этого достаточно. Чтобы пересидеть трудные времена и дождаться всеобщей вакцинации. Однако… Начало массовой вакцинации не добавило оптимизма, потому что для кого неожиданно, а для специалистов ожидаемо – появились новые штаммы вируса, более агрессивные и заразные. И вопрос качественной защиты органов дыхания снова остро встал на повестку дня. Обычных хирургических и текстильных масок оказалось мало, встал вопрос массового обеспечения населения респираторами повышенного уровня защиты. И уже в ближайшем будущем нам трудно будет представить нашу обыденную жизнь без инновационных масок из нано-ткани, способных убивать вирус на месте, защищать глаза и позволять принимать пищу и чистить зубы.

Укринформ предлагает ознакомиться с новыми изобретениями на рынке антиковидных масок и респираторов в мире.

1. МАСКА ДЛЯ НОСА – МЕКСИКА

Исследователи мексиканского Национального политехнического института создали и запатентовали назальную маску, которую назвали Mask Eating. Предполагается, что эта маска поможет в борьбе с COVID-19 в повседневной жизни.

Изобретение не предназначено для замены обычной маски, а должно усилить меры по защите здоровья в те моменты, когда ее нужно снимать: при приеме пищи, во время питья, чистки зубов или консультаций у стоматолога и др.

Чтобы сделать маску эффективным барьером для снижения заражения SARS-CoV-2, исследовательская группа приняла во внимание размер аэрозолей (менее 5 микрон) и провела оценку различных материалов, пока не нашла оптимальный для изготовления, которое проводилось в соответствии со строгими стандартами качества.

2. МНОГОРАЗОВАЯ С ПОДОГРЕВОМ, СПОСОБНАЯ УНИЧТОЖАТЬ ВИРУС – США

Ученые Массачусетского института технологий разработали маску многоразового использования с нагретой медной сеткой, которая питается от батареи и окружена изолирующим неопреном, и способна деактивировать коронавирус в воздухе.



Фото: MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Маска содержит нагревающуюся медную сетку, поэтому когда человек вдыхает и выдыхает, воздух много раз проходит через сетку, которая замедляет и деактивирует частицы вируса благодаря высокой температуре. По словам исследователей, такая разработка может быть полезной для врачей, а также для обычных людей, когда невозможно соблюсти социальную дистанцию, например, в переполненном городском транспорте.

3. МАСКА, КОТОРАЯ БЛОКИРУЕТ КОРОНАВИРУС – ФРАНЦИЯ

Французская компания BioSerenity, производитель масок для общественного здоровья, разработала первую маску, которая убивает вирусы.

По словам генерального директора фирмы Марка Фруэна, данная маска обладает способностью «блокировать вирусы». Средство индивидуальной защиты состоит из четырех слоев, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами. Маска одноразовая и рекомендована для 4-часового ношения.

Проведенные исследования показали снижение вируса на 99,9% менее чем за 5 минут. Исследователи считают, что такая маска будет защищать от всех штаммов коронавируса.



Фото: DENIS CHARLET

Новая маска уже получила сертификат соответствия CE (Conformite Europeenne) для модели FFP, позже будет сертифицирована ее хирургическая модификация.

Компания BioSerenity оценивает такую маску в 1,49 евро, а хирургическая модификация маски будет продаваться по 0,44 евро.

4. МНОГОРАЗОВАЯ МАСКА-НЕЙТРАЛИЗАТОР – ПОРТУГАЛИЯ

Институт молекулярной медицины имени Жуана Лобо Антунеса в Лиссабоне разработал маску MoxAdTech, которая убивает коронавирус. Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2 во время контакта с материалом. Положительный эффект достигается благодаря нескольким водонепроницаемым слоям, из которых состоит изобретение, и особой инновационной ткани со специальным покрытием. Этот эффект сохраняется, даже если маску помыть 50 раз.

Ученые изучали свойства маски, погружая ее в раствор с молекулами коронавируса, и выяснили, что 99% молекул, попавших на поверхность, теряют свои свойства уже через час.

Защитное покрытие ModAxTech уже опробовали в Институте Пастера во Франции – он занимается исследованиями в области микробиологии, инфекционных заболеваний и вакцин.

5. МАСКА, КОТОРАЯ ЗАЩИЩАЕТ ГЛАЗА – США

Американская компания Blanc разработала новую защитную маску от коронавируса, которая полностью закрывает лицо (в частности глаза). У маски Blanc футуристический дизайн и высокая степень защиты благодаря использованию специальных многоразовых HEPA-фильтров, которые не пропускают более 99% пыли, но обеспечивают поступление свежего воздуха в течение 14 дней. Шлем плотно прилегает к лицу, также его можно индивидуально отрегулировать. Однако такую маску можно носить не более трех-четырех часов в день.



Фото: designboom.com

Маску выпустили в разных цветах, а также с помощью передних панелей маски можно изменять узоры, цвета и текстуру устройства, чтобы создать новый образ и показать их уникальную индивидуальность и настроение в течение нескольких минут.

На данный момент маску можно приобрести от $ 99 до $199 на краудфандинговой платформе Kickstarter.

6. РЕСПИРАТОР ИЗ НАНО-ВОЛОКНА – ЧЕХИЯ

В Чехии компания, которая специализируется на производстве нано-волокна, разработала респиратор многоразового использования различных типов защиты на основе материалов из нано-волокна. Молекулярная структура волокна не пропускает твердые и жидкие микрочастицы намного лучше, чем в обычном респираторе. Главное преимущество – принцип механической фильтрации. Частицы цепляются в густой сетке нано-волокна, которое в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Поэтому когда человек выдыхает влажный воздух, эта нано-мембрана снова высохнет и не потеряет своих фильтрационных качеств.

Носить респиратор с нано-волокном можно минимум 2 недели и даже больше – защитные качества не исчезнут. Для этого респиратор необходимо обрабатывать дезинфектором.

Респираторы прошли сертификацию у соответствующих органов.

Стоить респиратор будет 65 чешских крон (≈ 84 грн).

7. МАСКА ОТ XIAOMI – КИТАЙ

Дочерняя компания Xiaomi – Huami – разработала маску для лица Aeri, которая способна защитить от COVID-19. Маска изготовлена из пластика и фильтрующих элементов.

Разработчики оснастили Aeri ультрафиолетовой лампой, которая будет дезинфицировать фильтрующие элементы в течение 10 минут. Обеззараживание происходит, когда маска подключается к источнику питания через USB. Внешнюю часть Aeri придется дезинфицировать вручную.



Фото: Huami

Одним комплектом фильтров можно пользоваться до полутора месяца, затем их следует менять. Также владельцы маски смогут дополнительно установить на нее вентилятор для усиленного притока воздуха.

8. МАСКА, КОТОРАЯ УБЕРЕЖЕТ ОТ КОВИДА НА 99,999% – ИЗРАИЛЬ

Институт биологических исследований совместно с медицинским центром Хадасса в Иерусалиме, и стартапом Tera Novel разработали маску с активной противовирусной и антибактериальной защитой, которая способна уберечь от COVID-19 на 99,999%.

Тестирование эффективности этой маски проводилось еще до распространения коронавируса в Израиле. Изобретение прошло проверку и было одобрено Минздравом.

Технология запатентована как "GERMS OVER". Инновационное антисептическое дезинфицирующее средство было первоначально разработано для Армии обороны Израиля.



Фото: finder.startupnationcentral.org

Но во время пандемии медцентр Хадасса помог использовать эту технологию для разработки маски, которую можно было бы использовать врачам, медсестрам и медицинскому персоналу. В больнице объяснили, что маски теперь доступны и для граждан.

9. МНОГОРАЗОВАЯ МАСКА ОТ КОВИДА – УКРАИНА

Активисты из общественной организации «Гидроэнергоэкология Карпат» придумали и запатентовали новый вид многоразовой защитной маски для защиты от Covid-19. Она выглядит как медицинский щиток, но гораздо функциональнее, легче и дешевле.

Забор воздуха и выдох осуществляются за пределами маски – возле ушей, поэтому собеседники при встрече не обмениваются воздушными массами. В маску можно ставить сменный фильтр и мыть ее. Изготавливается она из пищевого пластика.



Фото: facebook/Гидро Энерго Экология Карпат

Маска может пригодиться как в борьбе с коронавирусом, так и на производстве – для защиты органов дыхания работников.

Себестоимость маски – 25 грн, в розничной сети будет стоить до 50 грн.

Алла Роенко, по материалам СМИ

Первое фото designboom.com

По материалам: Укринформ