В Украине растет количество 5G-смартфонов – Минцифры

12.03.2021 17:53

Укринформ

Количество смартфонов, поддерживающих 5G, с октября 2020 года по январь 2021-го возросло с 31 тысячи до 194 тысяч, то есть в 6 раз.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает Укринформ.

Как отмечается, статистику ведомство подготовило совместно с отечественными мобильными операторами.

Также было подсчитано количество смартфонов с поддержкой 4G – их почти 31 млн. Но это не значит, что все абоненты уже получают лучший пользовательский опыт по пользованию интернетом, отметили в Минцифры.

"Наблюдаем такую ​​ситуацию, когда украинцы, имея 4G-смартфоны и необходимое покрытие, продолжают пользоваться старой сим-картой с 3G. Призываем абонентов заменять свои карточки на те, которые поддерживают 4G, ведь эта технология передачи данных в 10-15 раз быстрее, чем в интернете предыдущего поколения. Замена бесплатна у каждого оператора и занимает несколько минут. После этого качество видеовызова и скорость загрузки файлов будет значительно выше", – пояснил руководитель группы развития мобильного интернета Минцифры Станислав Прибытько.

В ведомстве напоминают, что операторы осуществляют замену сим-карт в центрах продаж. При этом номер абонента сохраняется, а тарификация цен на услуги оператора остается неизменной.

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В то же время скорость мобильного интернета 4G значительно больше. Например, 3G-интернет позволяет передавать данные в среднем на скорости от 1 до 3 Мбит/с, а 4G – 40-50 Мбит/с.

Как сообщал Укринформ, мобильные операторы в течение февраля 2021 года подключили к высокоскоростному мобильному интернету 1789 населенных пунктов. На сегодняшний день 4G есть в 22,6 тыс. населенных пунктов Украины.

По материалам: Укринформ