Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-из его твитов

Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-из его твитов

13.03.2021 06:27

Укринформ

Один из владельцев акций компании Tesla подал иск на Илона Маска за якобы ненадлежащее использование предпринимателем соцсети Twitter.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет Reuters.

По мнению истца Чейза Гарити, сообщение Маска в сети Twitter нарушают его договоренность с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и наносят инвесторам миллиардные убытки.

"Истец указывает на несколько сообщений Маска в социальной сети Твиттер, в том числе его оценке в прошлом мае, что акции Тесла стоят "слишком дорого", что обусловило колебания рыночной стоимости Tesla в 13 млрд долл", – говорится в материале.

Читайте также: Илон Маск за сутки заработал более $25 миллиардов

Гарити требует от Маска и совета директоров Tesla, которые якобы проявили бездействие, возмещения инвесторам причиненных убытков.

Напомним: в 2018 году Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласившись, чтобы юристы компании Tesla подвергли цензуре некоторые его твиттер-сообщения. Он был вынужден это сделать после того, как его твит о том, что акции Tesla якобы переоценены, спровоцировал судебный иск от инвесторов. Следует отметить, однако, что со времени сообщения Маска цена акций компании выросла в пять раз.

Читайте также: Илон Маск запустил ракету Starship

Заметим, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США публично не инкриминировала Маску нарушение договоренностей.

По материалам: Укринформ