Ford отзовет около 3 миллионов авто из-за проблем с подушками безопасности

Ford отзовет около 3 миллионов авто из-за проблем с подушками безопасности

13.03.2021 07:50

Укринформ

Корпорация Ford объявила об отзыве со следующего месяца 2,9 млн автомобилей, в которых могла быть установлена неисправная подушка безопасности.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет Reuters.

"Ford Motor Co объявил в пятницу, что начнет 1 апреля сообщать владельцам о новом отзыве в Северной Америке 2,9 млн автомобилей с потенциально неисправной подушкой безопасности производства Takata, установленной на стороне водителя", – говорится в материале.

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Отмечается, что исправления неисправности еще в начале года требовало Национальное управление дорожного транспорта США.

"Второй по величине американский автопроизводитель заявил в январе, что выполнит запрос регулятора и отзыв обойдется компании в $610 миллионов", – утверждает Reuters.

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Напомним: дефект, который в редких случаях приводит к разрыву надувателей воздушных подушек и разлету потенциально смертельно опасных обломков, обусловил самый крупный отзыв в истории автопроизводства США, под которое попали более 67 млн надувателей.

По материалам: Укринформ