Украинский стартап создает аппарат для продления срока эксплуатации спутников

11.03.2021 11:29

Укринформ

Украинский стартап Kurs Orbital, одним из соучредителей которого является бывший председатель Государственного космического агентства Владимир Усов, разрабатывает аппарат для обслуживания коммерческих геостационарных спутников.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space News.

По словам самого Усова, первый демополит устройства запланирован на 2023 год.

Отмечается, что в настоящее время операторы выводят геостационарные спутники с эксплуатации на орбиту-кладбище (снимают спутник с орбиты) по шесть-восемь месяцев до того, как у них закончится топливо.

Усов считает, что услуги стартапа позволят операторам держать спутники в эксплуатации на протяжении нескольких дополнительных месяцев и в это время и дальше получать доход. Более того, именно эти дополнительные доходы могут с легкостью окупить услугу по обслуживанию спутников, которая будет стоить от 10 до 15 млн долл.

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Он ожидает, что услуги по снятию спутника с орбиты будут составлять от 60% до 70% бизнеса компании.

Усов также предложит операторам, которые планируют строить новые спутники, услуги по продлению срока службы, чтобы спутники могли оставаться в эксплуатации в течение 20 или более лет.

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Как сообщал Укринформ, 17 ноября 2020 года Кабмин освободил Владимира Усова от должности председателя Государственного космического агентства.

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Усов занимал должность главы Госагентства с 24 января 2020 года.

По материалам: Укринформ