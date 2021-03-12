В Турции создали устройство, которое на 99% очищает воздух от коронавируса
В Турции создали устройство, которое на 99% очищает воздух от коронавируса
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12.03.2021 20:04
Укринформ
В провинции Денизли на западе Турции, преподаватели и студенты Саракейского профессионально-технического училища изготовили устройство, которое очищает воздух на 99%, в т.ч. от коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на СNN Türk.
«Эффективность прибора для обеззараживания воздуха, стерилизации окружающей среды и борьбы с коронавирусом составляет 99%. Это т.н. озоновое устройство, позволяющее уничтожать микробы, вирусы, бактерии, грибки и микроорганизмы, вредные для здоровья человека», – сообщает телеканал.
Устройство уже зарегистрировано под торговой маркой Sarozon и доступно в продаже по предварительному заказу. Цена в деревянном корпусе – 2,8 тысячи турецких лир (10 тыс. грн – ред.), в металлическом 2000 лир (7,3 тыс – ред.).
«Нашей целью было создание здоровой среды во время пандемии. Мы рады, что нам это удалось. Мы импортируем только насосную часть нашего устройства, все остальное – мы изготовили самостоятельно», – рассказали разработчики.
Они утверждают, что принцип действия прибора – очищение воздуха озоном, но он отличается от того, который уже существует.
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В училище уже настроили производство трех видов устройств – для стандартных и больших комнат, а также залов.
Фото: www.cnnturk.com
По материалам: Укринформ