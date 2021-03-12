Технологии

В Китае отзовут 2,6 миллиона автомобилей Mercedes-Benz

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

В Китае отзовут 2,6 миллиона автомобилей Mercedes-Benz

В Китае отзовут 2,6 миллиона автомобилей Mercedes-Benz

12.03.2021 21:23

Укринформ

Немецкая компания Daimler отзовет 2,6 миллиона автомобилей Mercedes-Benz в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

Об этом сообщает Государственная администрация по регулированию рынка Китая, передает Укринформ со ссылкой на CNBC.

По информации ведомства, проблема заключается в том, что система может не сообщить правильное место пребывания автомобиля в случае аварии.

Отмечается, что только в прошлом месяце Mercedes-Benz USA заявила об отзыве 1,29 миллиона автомобилей, которые были проданы с 2016 года, по подобной причине.

Читайте также: Mercedes отзывает почти 1,3 миллиона авто

Как сообщал Укринформ, итальянская компания Lamborghini отзывает 221 автомобиль модели Lamborghini Aventador SVJ Coupe из-за существенного технического дефекта.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Главное за неделю: беседа с мудрым СЕО, закулисье налоговой амнистии и стоит ли повышать гарантированную сумму вкладов

1 час ago

Футбол: “Днепр-1” и “Александрия” сыграли вничью в матче УПЛ

2 часа ago

СБУ начала расследование обстоятельств подписания и ратификации «Харьковских соглашений»

2 часа ago

Над Россией пролетел таинственный горящий шар: 3 версии, что это может быть

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button