В Китае отзовут 2,6 миллиона автомобилей Mercedes-Benz

12.03.2021 21:23

Укринформ

Немецкая компания Daimler отзовет 2,6 миллиона автомобилей Mercedes-Benz в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

Об этом сообщает Государственная администрация по регулированию рынка Китая, передает Укринформ со ссылкой на CNBC.

По информации ведомства, проблема заключается в том, что система может не сообщить правильное место пребывания автомобиля в случае аварии.

Отмечается, что только в прошлом месяце Mercedes-Benz USA заявила об отзыве 1,29 миллиона автомобилей, которые были проданы с 2016 года, по подобной причине.

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Как сообщал Укринформ, итальянская компания Lamborghini отзывает 221 автомобиль модели Lamborghini Aventador SVJ Coupe из-за существенного технического дефекта.

По материалам: Укринформ