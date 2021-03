Twitter показал, как будет выглядеть его аналог Clubhouse

12.03.2021 11:19

Укринформ

Компания Twitter показала, как будет выглядеть его сервис групповых голосовых чатов, получивший название Spaces.

Как передает Укринформ, компания опубликовала соответствующий ролик.

Судя по ролику, Spaces интегрируют в сеть микроблогов. Пользователи получат возможность присоединяться к чужим аудиочатам или запускать свои обсуждения, ограничивая при этом круг участников.

Таким образом, Spaces может стать конкурентом популярного приложения Clubhouse.

We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!

Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about… pic.twitter.com/KMXzmKzbDp

— Twitter (@Twitter) March 11, 2021

На сегодняшний день сервис находится в стадии тестирования, однако его хотят открыть уже к апрелю, заявила представительница компании агентству Reuters.

Как сообщал Укринформ, Twitter заявил, что начал бета-тестирование функции групповых голосовых чатов Spaces в декабре прошлого года.

Пользователи смогут участвовать в голосовых чатах между двумя и более людьми. Тот, кто создал виртуальную комнату, имеет возможность пригласить новых участников, которые могут присоединяться с помощью перехода по соответствующей ссылке. В дальнейшем разработчики планируют добавить больше инструментов для управления беседами.

Аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Она завоевала популярность среди «элиты Кремниевой долины» как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению.

После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать разные комнаты и общаться там исключительно голосом.

По материалам: Укринформ