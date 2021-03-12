Twitter показал, как будет выглядеть его аналог Clubhouse
Twitter показал, как будет выглядеть его аналог Clubhouse
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12.03.2021 11:19
Укринформ
Компания Twitter показала, как будет выглядеть его сервис групповых голосовых чатов, получивший название Spaces.
Как передает Укринформ, компания опубликовала соответствующий ролик.
Судя по ролику, Spaces интегрируют в сеть микроблогов. Пользователи получат возможность присоединяться к чужим аудиочатам или запускать свои обсуждения, ограничивая при этом круг участников.
Таким образом, Spaces может стать конкурентом популярного приложения Clubhouse.
We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!
Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about… pic.twitter.com/KMXzmKzbDp
— Twitter (@Twitter) March 11, 2021
На сегодняшний день сервис находится в стадии тестирования, однако его хотят открыть уже к апрелю, заявила представительница компании агентству Reuters.
Как сообщал Укринформ, Twitter заявил, что начал бета-тестирование функции групповых голосовых чатов Spaces в декабре прошлого года.
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Пользователи смогут участвовать в голосовых чатах между двумя и более людьми. Тот, кто создал виртуальную комнату, имеет возможность пригласить новых участников, которые могут присоединяться с помощью перехода по соответствующей ссылке. В дальнейшем разработчики планируют добавить больше инструментов для управления беседами.
Аудиосоцсеть Clubhouse основали в прошлом году предприниматели Пол Дэвис и Рохан Сет. Она завоевала популярность среди «элиты Кремниевой долины» как частное приложение на iPhone, доступ к которому можно получить только по специальному приглашению.
После регистрации в Clubhouse пользователи могут создавать разные комнаты и общаться там исключительно голосом.
По материалам: Укринформ