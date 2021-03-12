Создание спутника «Сич-2-1» вынесут на правительственный комитет – Уруский

Эксклюзив

12.03.2021 09:34

Укринформ

Проект постановления Кабинета Министров "О некоторых вопросах создания космической системы "Сич-2-30 (2-1)" вскоре будет рассмотрен на заседании правительственного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал в комментарии Укринформу.

"Проект постановления Кабмина о некоторых вопросах создания космической системы "Сич-2-30 (2-1)" передан на согласование в центральные органы исполнительной власти. В скором времени планируется рассмотрение проекта на заседании правительственного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры с последующим вынесением на правительство", – сказал Уруский.

Он подчеркнул, что министерство принимает все надлежащие меры с целью создания условий для осуществления запуска спутника в конце 2021 года.

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Как сообщал Укринформ, 10 марта во время технического совещания главных конструкторов в конструкторском бюро "Южное" было объявлено, что создание космического аппарата "Сич-2-30 (2-1)" продвигается по утвержденному графику. Кроме этого, на совещании обсудили вопросы финансирования работ по проекту спутника. Учитывая необходимые сроки авансирования пусковых услуг, главные конструкторы обратились в Государственное космическое агентство и Минстратегпром с просьбой приложить все усилия для скорейшего подписания Постановления КМУ о некоторых вопросах создания космической системы "Сич-2-30 (2-1)".

По материалам: Укринформ